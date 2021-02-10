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قطر.. افتتاح أكبر ميدان لرياضة “الكاليسثانيك” في العالم

10 شباط / فبراير 2021 08:32

قطر.. افتتاح أكبر ميدان لرياضة “الكاليسثانيك” في العالم
قطر.. افتتاح أكبر ميدان لرياضة “الكاليسثانيك” في العالم

أعلنت قطر، أمس الثلاثاء، افتتاح ميدان رياضة “الكاليسثانيك” بمعسكر “مقدام” للخدمة الوطنية بالدوحة، والذي دخل موسوعة غينيس كأكبر ميدان لهذه الرياضة في العالم من حيث المساحة والمعدات.
وقام بالافتتاح وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، بحضور وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي، وعدد من قيادات الخدمة الوطنية، بحسب بيان وزارة الدفاع.
وذكر البيان “ودخل الميدان موسوعة الأرقام القياسية، كأكبر ميدان تدريب رياضي في العالم على مساحة 1446.72 متر مربع.”
وحول الميدان قال صباح ربيعة الكواري، قائد سرية، بأكاديمية الخدمة الوطنية بقطر إن “هذا الإنجاز لكل دولة قطر عامة، واخترنا يوم افتتاح الميدان الرياضي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.”
وأضاف أنه “تم تسجيل الميدان باعتباره أكبر ميدان لرياضة “الكاليسثانيك” من حيث الحجم والمعدات في العالم، وهو يهدف لرفع اللياقة البدنية والقوة الجسدية والثقة بالنفس لدى مقاديم الخدمة الوطنية.”
وأوضح أن “رياضة الكاليسثانيك، رياضة إغريقية كانت تمارسها الدولة الإغريقية لتقوية جيوشها في الحروب، وتعتمد على وزن الجسم، وكانوا يستخدمون هذه المعدات لرفع اللياقة والقوة البدنية.”
وأشار الكواري إلى أن “الدائرة الرياضية تستوعب فوق 500 شخص يتم تدريبهم في نفس الوقت، وتتضمن تمارين السحب والدفع وتمارين الأرجل، وتزيد من قوتهم العسكرية، ويستطيع المقدام من خلال التدريب أن يبدأ هنا من الصفر حتى الوصول إلى مستويات عالية.”

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