"الصحة" تناقش إعادة توزيع الكوادر والخدمات الصحية فى مستشفيات الجنوب

غزة- الرأي

ناقش د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، إعادة توزيع الكوادر الطبية والخدمات الصحية فى مستشفيات الجنوب الثلاثة، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمدراء مستشفيات الجنوب ومدرائها الطبيين.

و أكد د.شتات خلال اللقاء، على أهمية توزيع الكوادر والخدمات الصحية بما يضمن استمرارية تلك الخدمات فى مستشفيات النجار وناصر و غزة الأوروبى وتقديمها بمستويات ذات جودة ومأمونية عالية.

وتم التوافق على خارطة التوزيع بعد مراجعة جميع الأقسام داخل المستشفيات ضمن خطة وزارته لاعادة توزيع الخدمات بعد تدارس جميع الخيارات المطروحة.

ولفت د.شتات الى أنه جارى الآن وضع الخطط النهائية فى توزيع التخصصات والكفاءات الطبية والخدمات بما يحقق تكامل الخدمات فى المستشفيات الثلاثة، وذلك وفق خطة الإدارة العامة للمستشفيات و رؤية الوزارة فى عملية ترتيب الخدمات و بتوجيهات من عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ومدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح.