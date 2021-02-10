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خلال ورشة عمل

"الزراعة" تناقش آلية تشغيل النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير

10 شباط / فبراير 2021 09:35

"الزراعة" تناقش آلية تشغيل النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير

غزة- الرأي

عقدت دائرة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة، ورشة عمل حول "آلية تشغيل النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير، بمقر مركز التدريب.

جاء ذلك، بحضور كل من وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة،و مدراء التسويق وتكنولوجيا المعلومات،و موظفي الإدارات العامة، والشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

 بدوره قال الوكيل القدره، إن نظام المحوسب الذي يقدم لأول مرة سيكون له أثر كبير على تسهيل الحصول على أذونات الاستيراد والتصدير، ويوفر الوقت والجهد على التجار والمستوردين".

وأشاد بالجهود الفنية الكبيرة التي تبذلها دائرة تكنولوجيا المعلومات التي تنسجم مع الأهداف الإستراتجية لوزارة الزراعة، والتي تولي أهمية كبيرة لعملية ضبط جودة المدخلات الزراعية، مشيراً إلى وزارته اطلقت على العام الحالي (عام جودة المدخلات الزراعية والنهوض بقطاع الزيتون).

من جانبه شدد أ. اياد أبو منديل مدير دائرة تكتولوجيا المعلومات أن دائرته تسعى وبشكل دائم لتطوير الأداء الإداري والفني في الوزارة من خلال حوسبة الإجراءات الإدارية والفنية، وتحويلها الى أنظمة الكترونية تتميز بسهولة الاستعمال، وسرعة الأداء ونتائج دقيقة سريعة تسهل على متخذي القرارات اتخاد القرار اللازم في الوقت المناسب.

و أكد أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع استراتيجية لتطوير الخدمات الالكترونية ، وذلك من خلال تحسين،و تطوير الأنظمة بما يتوافق  مع سياسة  الحكومة الالكترونية  من أجل تقديم الخدمة الإلكترونية  بصورة اسهل، أيسر وأسرع .

ولفت الى أن  تشغيل النظام المحوسب يمر بعدة مراحل ويتكون من عدة أنظمة مشتركة مترابطة نظام المعبر،و نظام  المختبر،و الوسم، وكل المراحل مترابطة فور الانتهاء من مرحلة  تأتي الأخرى.

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