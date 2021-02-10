وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تؤكد جاهزيتها لتوفير مقومات إنجاح العملية الانتخابية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة مركز الخنساء لمحو الأمية وتعليم الكبار وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد الزبير بن العوام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن تخصيص (10) دونمات لإقامة مقر ومضمار اتحاد الفروسية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تعتمد خطتها البرلمانية للمرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تنجز 31817 معاملة خلال عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول
أخبار » الأخبار الحكومية

توقيف81 متهماً

"النيابة" تحقق في 167 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

10 شباط / فبراير 2021 09:42

"النيابة" تحقق في 167 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 167  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز10 فبراير 2021 ، فقد حققت النيابة  أمس الثلاثاء، في 167 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 81 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟