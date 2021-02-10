وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تؤكد جاهزيتها لتوفير مقومات إنجاح العملية الانتخابية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة مركز الخنساء لمحو الأمية وتعليم الكبار وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد الأسواق الشعبية بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد الزبير بن العوام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن تخصيص (10) دونمات لإقامة مقر ومضمار اتحاد الفروسية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تعتمد خطتها البرلمانية للمرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تنجز 31817 معاملة خلال عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول
أخبار » الأخبار الحكومية

استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين لليوم الثاني

10 شباط / فبراير 2021 09:44

غزة – الرأي

يتواصل فتح معبر رفح البري، صباح اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي. 

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إن أطقهما شرعت بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها أمس، وبمساندة الأجهزة المختصة بالوزارة. 

وذكرت الهيئة، أنه تم فتح بوابة المعبر وبدأت مغادرة حافلات المسافرين، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.

من جانبها أشرفت أطقم هيئة المعابر أمس الثلاثاء، على إجراء فحص كورونا مساء أمس لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين اليوم، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

0f480c88-0112-4177-92ea-09d02ba69a4c 45c80898-8da8-46dd-bb3f-eca737107857 65cf5ed7-643e-41d5-86ce-c54b737d7206 ca587883-8dc7-4bc2-8313-9de7f4a5fa1a e69c24b2-4bd8-45ac-addd-117fd3280a7b 7bd92106-831e-4035-aa22-e869f79f9924
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟