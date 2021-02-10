استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين لليوم الثاني

غزة – الرأي

يتواصل فتح معبر رفح البري، صباح اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إن أطقهما شرعت بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها أمس، وبمساندة الأجهزة المختصة بالوزارة.

وذكرت الهيئة، أنه تم فتح بوابة المعبر وبدأت مغادرة حافلات المسافرين، في انتظار بدء وصول العائدين مع ساعات الظهر.

من جانبها أشرفت أطقم هيئة المعابر أمس الثلاثاء، على إجراء فحص كورونا مساء أمس لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين اليوم، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.