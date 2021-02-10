" الصحة" تكرم مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة الدكتور جيلارد روكنشوب، بمناسبة انتهاء مهام عمله مديرا لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بما تم من عمل مشترك ومتكامل خلال فترة عمل د. جيلارد ، والتدخلات الهامة والنوعية التي نفذتها منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية وما تخللها من ظروف طارئة وحاجة ماسة الى تعزيز الخدمات الصحية ، ومساعدة الطاقم الطبي على أداء وتقديم الخدمة علفى النحو الذي يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمرضى .



وتطرق د. ابو الريش الى عناوين العمل التي كانت حافلة بالعمل المشترك خاصة خلال مسيرات العودة ، ومنذ بداية جائحة كوفيد 19 ، والتدخلات المهمة التي تركت أثراً مميز في كافة عناوين تقديم الخدمة ، متمنيا د. ابو الريش للدكتور جيلارد التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة .

وحضر اللقاء التكريمي مدير مكتب الصحة العالمية في غزة السيدة ساشا بوتسوما ، ود. عبد الناصر صبح، والوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم ، ومدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، و مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمدين ومدير عام الصيدلة د. منير البرش ، ومدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح ، ومدير عام ديوان الوزير د . اشرف ابو مهادي ، ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د.اشرف القدرة .