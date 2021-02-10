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يعقد اجتماعًا لمديري المدارس

تعليم شرق خان يونس يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول

10 شباط / فبراير 2021 09:48

تعليم شرق خان يونس يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول
تعليم شرق خان يونس يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الأول

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس اجتماعًا لمديري ومديرات المدارس لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الأول.

جاء ذلك، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي،  ورئيس قسم الإدارات المدرسية أ. خالد أبو دقة، وأ.سحر أبو دقة، وذلك في قاعة طيبة .

وفي كلمته أشار قديح إلى أن العمل خلال الفصل الدراسي الأول في المديرية والمدارس كان مميزًا، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول؛ وذلك بتجهيز المدارس لهذا الغرض، مشددًا على ضرورة المحافظة على سرية الامتحانات وتأمينها ، لذا فإنه يجب على المعلمين الانتهاء من المادة الاستدراكية قبل بدء الامتحان تجنبًا لأي إشكاليات قد تواجه الطالب، وأن على مديري المدارس التأكيد على هذا الأمر.

وفي سياق منفصل، أكد أبو خاطر على أهمية متابعة الدوام الإداري في المدارس ، وضرورة مطابقة سجلات الحركة للموظفين للسجل العام وسجل مربي الفصول في الحضور والغياب للسجل العام، والانتهاء من عمليات تقييم المعلمين.

من جانبها، أكدت الخالدي على ضرورة الحرض على دقة الامتحانات وتدقيقها ومتابعة المشرفين لذلك، و الانتهاء في الأوقات المحددة من عمليات التصحيح والتدقيق لتوزيع الشهادات في اليوم الأول للفصل الثاني.

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