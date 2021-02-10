الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تنجز 31817 معاملة خلال عام 2020

غزة- الرأي

أكدت زارة النقل والمواصلات، أن الإدارة العامة للمدارس والمعاهد من أهم الإدارات داخل الوزارة والتي تشرف بشكل مباشر على طلبة مدارس تعليم السياقة وإجراء الفحوصات العملية والنظرية التي تؤهل الطالب لقيادة المركبة بشكل قانوني ومهني على الطريق.



أوضح معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، أن الوزارة جزء من النسيج المجتمع الفلسطيني وتسعى بشكل حثيث في سبيل خدمة المواطن داخل قطاع غزة بكافة الوسائل المتاحة والتخفيف عن كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة قطاع مدارس تعليم السياقة التي تضر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية قدمت الوزارة العديد من التسهيلات لهذا القطاع خلال العام الماضي.



وتابع قويدر بالقول إن هنالك تواصلاً بشكل يومي مع جمعية أصحاب المدارس في سبيل خدمة الصالح العام والطلاب المتقدمين للحصول على رخصة القيادة.



وأضاف قويدر، أن الإدارة العامة للمدارس والمعاهد أنجزت خلال عام 2020 " 31817 " معاملة مجزأة ما بين الفحوصات العملية والفحوصات النظرية، حيث شهد هذا العام تراجعاً كبير في عدد المعاملات وذلك جراء جائحة كورونا.



وبين د. علاء العكش مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد أن عمل إدارته يتمركز في عقد الدورات الخاصة بالإسعاف والمدارس المهنية ومدراء مهني كراجات وكذلك عقد الامتحانات النظرية والعملية بشكل يومي إضافة إلى الزيارات الميدانية للعديد من مدارس تعليم القيادة للتأكد من التزامها القانوني في عملها.



وأضاف العكش أن إدارته تعاملت خلال عام 2020 مع جائحة كورونا بكل حكمة ومسؤولية بما يحمي الطالب المتقدم والموظف، حيث قامت إدارة المدارس والمعاهد بالعمل وفق إجراءات الوقاية والسلامة وتعقيم قاعات الإشارات وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص الطالب قبل دخول قاعة الإشارات وتعقيم المركبات وغيرها من الإجراءات.



من جانب أخر، شكر أ. رائد الساعاتي رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس وزارة النقل والمواصلات ممثلة بوكيلها اللواء صلاح الدين أبو شرخ على ما قدمته لقطاع المدارس من تسهيلات وخدمات خلال العام الماضي في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة.



وتابع الساعاتي بالقول إن مدارس تعليم السياقة هي جزء أساسي من الاقتصاد الفلسطيني داخل قطاع غزة حيث بلغ عدد المدارس 70 مدرسة منتشرة عبر المحافظات الخمسة ويعمل بداخلها 200 موظف ودخلهم الأساسي من مدارس تعليم السياقة.

