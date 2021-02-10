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"هنية" يعلن عن تخصيص (10) دونمات لإقامة مقر ومضمار اتحاد الفروسية

10 شباط / فبراير 2021 10:05

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص (10) دونمات في المدينة الرياضية التابعة للمجلس الأعلى، لإقامة مقر ومضمار سباقات اتحاد الفروسية.

جاء ذلك خلال مشاركة هنية في تتويج الفائزين في منافسات اليوم الأول من بطولة كأس الأخوة لقفز الحواجز للفروسية، والتي يرعاها المجلس الأعلى، وينفذها اتحاد الفروسية.
وجرت البطولة في ملعب نادي الأصدقاء للفروسية غرب مدينة غزة،  وافتتح عبد السلام هنية فعاليات البطولة، وأكد دعمه لرياضة الفروسية وما تحمله من معاني نبيلة، وأشاد بجهود اتحاد اللعبة في تطويرها وتنفيذ البطولات بانتظام.
وحضر البطولة رمزي عبد العال نائب رئيس اتحاد الفروسية، ود. منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، وممثلي اللجنة الأولمبية.
وبدأت أمس منافسات البطولة في يومها الأول بفئة 120سم وفئة 100سم.
وتستكمل اليوم  لفئة 110سم وفئة 90سم.

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