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أوقاف الشمال تفتتح مسجد الزبير بن العوام

10 شباط / فبراير 2021 10:13

أوقاف الشمال تفتتح مسجد الزبير بن العوام
أوقاف الشمال تفتتح مسجد الزبير بن العوام

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف الشمال مسجد الزبير بن العوام في مدينة بيت حانون، الذي تم إنشاؤه على نفقة أهل الخير.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان، وممثلين عن لجنة الإعمار والمسجد والمنطقة، ضمن إجراءات السلامة والوقاية.

وأوضح سلمان أهمية المساجد واسهامها في التربية الإيمانية والإعداد والحشد والرباط وتعجيل الخطوات صوب القدس، داعيا أهل الحي إلى عمارة المساجد بالصلاة والقيام والاعتكاف وقراءة القرآن والتقرب إلى الله والاعتصام بحبله. 

وأكد سلمان أن الأوقاف تولي ملف المساجد اهتماماً كبيراً، لما لها من دور في إعداد القادة والمجاهدين والذاكرين والموحدين والمؤمنين الثابتين الصادقين الذين يدافعون عن الإسلام وكرامة الأمة العربية والإسلامية، شاكراً في الوقت ذاته أهل الخير الذين جادوا وتبرعوا لبناء هذا المعلم الإسلامي الكبير.

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