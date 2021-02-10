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تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة مركز الخنساء لمحو الأمية وتعليم الكبار

10 شباط / فبراير 2021 10:22

تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة مركز الخنساء لمحو الأمية وتعليم الكبار
تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة مركز الخنساء لمحو الأمية وتعليم الكبار

خان يونس- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في شرق خان يونس سعيد قديح، طلبة مركز الخنساء لمحو الامية وتعليم الكبار.

جاء  ذلك في مدرسة الخنساء بحضور، مدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الامتحانات أ. أحمد القدرة ومدير مركز محو الامية أ. أكرم أبو عليان ، والمعلم منار الأغا، وكان في استقبالهم مديرة المدرسة أ. نجوى مصبح.

وخلال اللقاء هنأ قديح طلبة المركز على جهودهم وعزمهم على التعلم وشكر مدير المركز على هذه الجهود العظيمة، مؤكداً دعم المديرية لتلك المراكز، مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارة مدرسة الخنساء على جهودها الكبيرة في استضافة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار.
 

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