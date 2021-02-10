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على الصعيد الإعلامي بالتعاون مع لجنة الانتخابات

"الإعلام" تؤكد جاهزيتها لتوفير مقومات إنجاح العملية الانتخابية

10 شباط / فبراير 2021 10:22

غزة – الرأي

أكدت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي جاهزيتها لتوفير كافة مقومات إنجاح مراحل العملية الانتخابية المقررة في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل، على الصعيد الإعلامي بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.

وقال المكتب، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه يقوم ببث رسائل عبر منصاتها الإعلامية تدعو المواطنين للتسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي قبل انتهاء فترة تحديث السجل الانتخابي في ١٦ فبراير، لحفظ حقهم القانوني بالانتخاب والترشح ولممارسة دورهم الوطني بالمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي.

وأوضح أن كافة الجهات الحكومية في غزة ستقوم بواجبها الوطني والمهني وصولا ليوم إعلان النتائج، وتساند حاليا جهود لجنة الانتخابات المركزية في اتمام مرحلة تحديث السجل الانتخابي.

وأشار المكتب إلى أن وزارة التربية والتعليم خصصت ٢٢ مدرسة في مختلف محافظات قطاع غزة، لتكون مراكز استعلام وتسجيل ميداني للناخبين، ورفدت لجنة الانتخابات المركزية بطواقم فنية وإدارية لأداء مهام هذه المراكز، كما تقوم الشرطة بواجبها في ضمان أمن وسلامة هذه المراكز والطواقم العاملة فيها.

 ولفت إلى مواكبته لعملية تسجيل الطواقم الصحفية واستعداده لتذليل مشاركة (الصحفي الحر) من أجل ضمان أوسع تغطية لهذا العرس الديمقراطي، داعيًا وسائل الإعلام إلى الإسراع في إصدار بطاقة التغطية من لجنة الانتخابات المركزية.

وبين المكتب أنه سينظم العديد من الدورات للصحفيين خلال الفترة المقبلة حول التثقيف القانوني والمهني لتغطية مراحل العملية الانتخابية، داعيا وسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الحدث الكبير في كافة مراحله، والالتزام بالمحددات المهنية والقانونية المقرة من لجنة الانتخابات المركزية.

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