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مباحث الشمال تضبط لصَين سرقا بضائع بقيمة 35 ألف دولار

10 شباط / فبراير 2021 10:25

مباحث الشمال تضبط لصَين سرقا بضائع بقيمة 35 ألف دولار
مباحث الشمال تضبط لصَين سرقا بضائع بقيمة 35 ألف دولار

غزة- الرأي

ضبط قسم شرطة مباحث "جباليا النزلة" لصين سطيا على مخازن لتوابل الطعام، وسرقا منها بضائع ومواد تموينية بقيمة 35 ألف دولار.

وأفاد رئيس قسم مباحث جباليا النزلة الرائد رأفت نبهان، أن القسم تلقى تفويض من النيابة بالبحث والتحري عن شكوى أحد المواطن مفادها قيام مجهولين بالسطو على مخزن للمواد التموينية الخاص به وسرقة بضائع ومواد تموينية تقدر بـ 35 ألف دولار من داخله.

وأوضح أن الاشتباه وقع على كلٍ من المدعو "خ. ب " 44 عامًا، والمدعو "ع. ر" 40 عامًا، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامها بالسطو على مخازن المشتكي عدة مرات عن طريق عمل فتحة في أحد شبابيك المخازن.

وكشف نبهان أن اللصين قاما ببيع المسروقات لعدة محلات، وأن المباحث ضبطت كمية كبيرة من البهارات المسروقة لدى عدد من التجار.

وقال رئيس قسم مباحث "جباليا النزلة" إن المباحث حوّلت ملف القضية والمشتبه بهم المضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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