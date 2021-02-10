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مستشفى النصر تستعرض حالة طفلة تعاني من إلتهاب في الدماغ

10 شباط / فبراير 2021 10:33

مستشفى النصر تستعرض حالة طفلة تعاني من إلتهاب في الدماغ
مستشفى النصر تستعرض حالة طفلة تعاني من إلتهاب في الدماغ

غزة- الرأي

عقدت مستشفى النصر للأطفال، محاضرة علمية لحالة طفلة تبلغ من العمر( 4 سنوات)  تعاني من سخونة مع وجود آلام في البطن وفقدان شهية وكحة، وتأتي تلك المحاضرة  استمراراً للمسيرة العلمية فى المستشفى وفي إطار التعليم والتطوير.

وأفادت  المحاضرة د.ريما صلاح، أن الطفلة كانت تعاني من نوبات فقدان النظر بشكل متكرر مع عدم وجود أي علامات أخرى، وبالفحص الطبي للطفلة تبين عدم وجود اي علامات لإلتهابات في الدماغ فكان هناك اشتباه بإصابتها بفايروس حيث أدى إلى كل هذه الأعراض وتم عمل صورة رنين مغناطيسي وتبين ظهور تغيرات في منطقة الدماغ وهذا تغير مؤقت يختفي لمجرد اختفاء السبب او الأعراض.

وأشرف على المحاضرة  د.رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة و بحضور د. إسماعيل ياسين المدير الطبي ود. ماجد عوض الله استشاري الأطفال ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز.

علماً بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.

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