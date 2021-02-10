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العلاقات العامة في شرطة رفح تنجز 169 مهمة خلال يناير

10 شباط / فبراير 2021 10:42

العلاقات العامة في شرطة رفح تنجز 169 مهمة خلال يناير
العلاقات العامة في شرطة رفح تنجز 169 مهمة خلال يناير

غزة- الرأي

نفذت العلاقات العامة لشرطة محافظة رفح " 169" مهمة ونشاط خلال شهر يناير الماضي.

وبين المقدم حجاج الحبالي، أن العلاقات العامة في شرطة رفح أنجزت" 20" شكوى مالية،" 22" قضية محولة من النيابة "49" شكوى اعتداءات،"4" شكاوى عائلية،"4" شكاوى عامة خلال تلك الفترة الماضية.

وأشار إلى مشاركتهم في " 23" مهمة تأدية واجب عزاء في تلك الفترة. والمشاركة في "47" نشاط للأسرة والطفولة خلال شهر يناير الماضي.

وحول الأموال المستردة قال الجبالي:" إن اجمالي المبالغ المستردة لصالح قضايا مالية وشكاوى وغيرها كانت على النحو التالي المبالغ المستردة بالدولار"730" دولار.

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