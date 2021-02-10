زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الحمضيات والعنب شرق البريج

الوسطى- الرأي

نظم قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية على مزارعي الحمضيات في منطقة البريج،وسط قطاع غزة، وذلك في إطار الخطة الإرشادية لوزارة الزراعة،اضافة لتقديم الارشادات واحصاء ما تبقى من المحصول لهذا الموسم.



وفي السياق ذاته نفذ فريق العمل في المديرية زيارة إلى مشاتل البساتين،و مزارع العنب، لتقديم بعض الإرشادات والنصائح المتعلقة بآلية وأهمية طريقة تقليم أشجار العنب.



يأتي ذلك بهدف الحصول على إنتاج ذو جودة عالية، وتوفير هامش ربح للمزارع الفلسطيني،وتعزيزا من صموده على أرضه في إطار الظروف الصعبة والتحديات الشائكة المحدقة به.