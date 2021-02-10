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زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الحمضيات والعنب شرق البريج

10 شباط / فبراير 2021 01:02

زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الحمضيات والعنب شرق البريج
زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الحمضيات والعنب شرق البريج

الوسطى- الرأي

نظم قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية على مزارعي الحمضيات في منطقة البريج،وسط قطاع غزة، وذلك في إطار الخطة الإرشادية لوزارة الزراعة،اضافة لتقديم الارشادات واحصاء ما تبقى من المحصول لهذا الموسم.


وفي السياق ذاته نفذ فريق العمل في المديرية زيارة إلى مشاتل البساتين،و مزارع العنب، لتقديم بعض الإرشادات والنصائح المتعلقة بآلية وأهمية طريقة تقليم أشجار العنب.


يأتي ذلك بهدف الحصول على إنتاج ذو جودة عالية، وتوفير هامش ربح للمزارع الفلسطيني،وتعزيزا من صموده على أرضه في إطار الظروف الصعبة والتحديات الشائكة المحدقة به.

148381600_3754465801299479_7408272358490528439_n زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الحمضيات والعنب شرق البريج
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