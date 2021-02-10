"الأوقاف "توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، اتفاقية تفاهم مع رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإغاثة والتنمية جبر عليوة، تهدف إلى تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية لدعم الفقراء في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهلها.



وأوضح الأغا، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل باكورة عمل مشترك مع جمعية سواعد لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في المجالات كافة، كتركيب محطات التحلية وحفر الآبار والزراعة بالمرافق والأراضي الوقفية وصيانة وبناء وترميم وفرش المساجد ورعاية مراكز القرآن الكريم وغيرها.



ونوه إلى أن وزارته تسعى للقيام بدورها الانساني وتحقيق رسالتها في تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناة أهل القطاع سيما في ظل الظروف الصعبة والحصار الخانق الذي أثر على مناحي الحياة.



وأعرب الأغا عن شكره وتقديره لجمعية سواعد ودورها الريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني، والوقوف الى جانبه في ظل المعاناة الصعبة، داعيًا أهل الخير في الداخل والخارج للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حصار ومعاناة.



بدوره استعرض عليوة دور جمعية سواعد في خدمة المجتمع الفلسطيني، موضحًا أنها جمعية فلسطينية تعمل في مجال التنمية الشاملة (اقتصادياً، صحياً، تعليمياً، اجتماعياً، وغيرها) ورفع قدرات المجتمع الفلسطيني أطفالاً ونساءً وشباباً وشيوخاً عبر البرامج والخطط التي تضعها وتقديم الاغاثة اللازمة لهم.



