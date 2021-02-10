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تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة عمر الأغا

10 شباط / فبراير 2021 01:18

تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة عمر الأغ
تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة عمر الأغ

خان يونس- الرأي

شارك وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء،  في تكريم معلمي مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين.

وضم الوفد: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وحضر اللقاء: مديرو مدارس سمو الشيخ حمد، ومجلس أولياء الأمور، وأبناء المربي الفاضل عمر الأغا.


وفي كلمته أشاد أ. الفرا بجهود إدارة المدرسة بقيادة أ. جمال الداوودي، مثمناً الأداء المتميز للمعلمين خلال الفترة السابقة، معبراً عن فخره بالمعلم الفلسطيني الذي يقدم الكثير والكثير لخدمة مجتمعه، ويتواجد دوماً في الميدان بالرغم من كل الظروف الصعبة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.


ومن جانبه رحب أ. جمال الداوودي مدير المدرسة بالحضور، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي تكريماً لأهل العطاء الذين قدموا الكثير من أجل أبنائهم الطلبة.
هذا وتم تكريم إدارة المديرية وأ. أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق والمعلمين.

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