ديوان الموظفين ومركز الميزان يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة – الرأي:

أجرى أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ظهر /الأربعاء/ الموافق العاشر من فبراير الجاري، زيارة رسمية إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم وفد ديوان الموظفين العام، أ. مضر الضاني مدير عام الشؤون القانونية، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، فيما كان باستقبالهم أ. عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وقدم الكيالي تهانيه الحارة إلى الأستاذ عصام يونس بمناسبة حصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للعام 2020، مؤكداً أن هذه الجائزة تمثل فخراً لفلسطين وشعبها بأكمله.

واستعرض الكيالي تفاصيل عمل ديوان الموظفين العام في مجال التوظيف، ومبادئ النزاهة والشفافية المتبعة في منح كافة أبناء الشعب الفلسطيني فرصاً متساوية للمنافسة على الوظيفة الحكومية.

ودعا الكيالي مركز الميزان، إلى الحضور والمشاركة في عقد اختبارات مساعد قانوني ومجموعة أخرى من التخصصات التي يعتزم الديوان تنظيمها منتصف فبراير الجاري.

من ناحيته أثنى أ. عصام يونس على جهود ديوان الموظفين العام، ودوره في إدارة ملف التوظيف في الوقت الراهن، موضحاً أن الاعتماد على أنظمة تكنولوجية في عقد الاختبارات الوظيفية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين المواطنين.

الجدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على عقد لقاءات متعددة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، بما يحقق أهداف الديوان في العام الجديد 2021.

