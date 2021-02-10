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الأوقاف تُنظم مسابقة حفظ "أذكار الصباح والمساء" للأطفال

10 شباط / فبراير 2021 03:16

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غزة – الرأي:

نظمت اللجنة الإلكترونية في الوعظ والإرشاد التابع للإدارة العامة للعمل النسائي بالأوقاف "مسابقة حفظ أذكار الصباح والمساء للأطفال" في محافظة خان يونس, وذلك ضمن مبادرة حصن الدنيا والآخرة التي أطقتها الادارة مؤخراً.

وأوضحت ممثلة اللجنة د. عبير طرطور أهمية تفعيل البرامج المرئية عبر التطبيقات المنوعة لغرس القيم الإسلامية النبيلة ونشر المفاهيم الصحيحة, كأذكار الصباح والمساء التي تُعد من الأبجديات التي ينبغي على جميع المسلمين ذكرها يومياً.

بدورها بينت الوعظة المشرفة على المسابقة هدى أبو اسماعيل أن عشرات الأطفال قد التحقوا بالمسابقة, منوهةً بأنه تم تكريم (12) طفلاً خلال الحفل الالكتروني الذي نظمته على صفحة البث المباشر لجروب "هدهد عبسان", شاكرةً جهود الأمهات اللاتي شاركن في تعليم أطفالهن خلال المسابقة.

وفي ذات السياق طالبت العديد من الأمهات بعقد المزيد من المسابقات والفعاليات الإلكترونية الهادفة التي تهتم بفئة الأطفال, لما لها من دور في تنمية ثقافة الطفل وتوعيته بأمور دينه.
 

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