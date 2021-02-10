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بالطاقة الشمسية

الزراعة تناقش مشروع إنارة مرفأ صيادي رفح وخانيونس

10 شباط / فبراير 2021 03:19

اجتماع الانارة
اجتماع الانارة

غزة – الرأي:

ناقش مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة م. وائل ثابت، وبحضور م. جهاد صلاح مدير دائرة الخدمات السمكية، مع وفد من جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين، مشروع إنارة مرفأ صيادين رفح وخانيونس بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الثروة السمكية والمؤسسات الداعمة.

وثمن ثابت الدور الكبير الذي تقوم به كل الجهات الداعمة والشركاء في القطاع الخاص والأهلي في دعم المزارعين والصيادين، والقطاع الزراعي بشكل عام.

وفي سياق منفصل ناقش م. ثابت مشروع "إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع والإنجازات التي تم تنفيذها من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠٢٠، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه مه موظفي الإدارة ، تم خلاله التباحث على عمل آلية جديدة لمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع الزراعي حسب خطة وزارة الزراعة وأولويات التدخل ضمن قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها في اي وقت وتوزيع المهام
 

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