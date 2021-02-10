إذاعة التعليم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للعام 2020

غزة – الرأي:

حصدت إذاعة صوت التربية والتعليم في وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة من خلال صفحتها عبر الفيس بوك الترتيب الثاني على مستوى متابعة الإذاعات المحلية في قطاع غزة، والترتيب الحادي عشر على مستوى متابعة إذاعات الوطن، وذلك ضمن التقرير السنوي لواقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين الذي أصدره المركز الشبابي للإعلام 2020.

وبلغ عدد المتابعين على صفحة الإذاعة 311.165 متابعاً من جمهور الطلبة وأولياء الأمور من قطاع غزة والضفة الغربية، وتعتبر الإذاعة المنصة التعليمية الأولى في فلسطين، حيث تقدم شروحات منهجية لكافة المراحل التعليمية وتولي أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة.

ويذكر أنها سجلت أكثر من مليون مشاهدة لبرنامج المراجعة الشاملة والمباشرة لمنهاج الثانوية العامة للعام2020، وتسخر منذ بداية جائحة كورونا الأثير لبث الدروس التعليمية للمراحل من (5-11).

وتستعد الإذاعة لبث برنامج المراجعة المباشرة والتفاعلية لمنهاج الثانوية العامة لكافة الفروع في الأول من مارس المقبل، مع نخبة من أكفأ المعلمين والمعلمات على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي.

