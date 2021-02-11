يوروبا ليغ: نقل مباراة سوسييداد ومانشستر يونايتد إلى تورينو

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الثلاثاء نقل مباراة مانشستر يونايتد الانكليزي ومضيفه ريال سوسييداد الاسباني في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى ملعب محايد وتحديدا "اليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس الايطالي في مدينة تورينو، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من انكلترا دخول اسبانيا.

وفي وقت لاحق، أعلن "ويفا" نقل مباراة أرسنال الانكليزي ومضيفه بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ذاته إلى الملعب "الأولمبي" في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت كتيبة المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير مدعوة لخوض المباراة على ملعب "ريالي ارينا" في سان سيباستيان في اقليم الباسك في 18 الحالي، لكن الاتحاد الاوروبي ارتأى اقامتها في تورينو في التاريخ ذاته بسبب اجراءات السلطات الحكومية الاسبانية.

وتقام مباراة الاياب على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر في 25 الحالي.

وجاء في بيان للاتحاد الاوروبي "يود ويفا توجيه الشكر الى ناديي ريال سوسييداد ومانشستر يونايتد لتعاونهما لايجاد الحل كما يشكر الاتحاد الايطالي ونادي يوفنتوس لمساندتهما وقبولهما باقامة المباراة المعنية".

في المقابل، تعذر على أرسنال السفر إلى لشبونة بعد قرار المملكة المتحدة بحصر السفر من وإلى البرتغال بالرحلات الضرورية.

وكان الاتحاد القاري أعلن الاثنين عن نقل مباراة الذهاب في الدور ذاته بين مولده النروجي وضيفه هوفنهايم الالماني في 18 الشهر الحالي الى فياريال في اسبانيا، بسبب منع حكومة اوسلو دخول غير المقيمين الى البلاد اثر الاجراءات المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19.

وكان الاتحاد الاوروبي اعلن نقل مباراتين اخريين، لكن في دوري ابطال اوروبا بين لايبزيغ الالماني وضيفه ليفربول الانكليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الانكليزي الاخر الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

وتحظر ألمانيا حتى الـ17 من شباط الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا.

وتثير هذه الانباء المخاوف حيال كيفية استكمال الموسم الحالي على الصعيد القاري.

وتأثرت المسابقتان القاريتان بتداعيات الجائحة الموسم الفائت، حيث استكملت في نظام التجمع في لشبونة في البرتغال للبطولة الاولى وفي المانيا للبطولة الرديفة.