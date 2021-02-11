غزة الرياضي يتفوق على البريج برباعية والمجمع الإسلامي يعبر شباب الزوايدة بثنائية

حقق نادي غزة الرياضي، العميد فوزاً ثميناً على منافسه خدمات البريج، بنتيجة 4-3 على ملعب فلسطين الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى. جاءت المباراة دراماتيكية، وتقدم البريج عبر إبراهيم شاح في الدقيقة 18، من ركلة جزاء، ورد الرياضي بثلاثية عبر شرف حسنين في الدقيقة 22، وكامل الترامسي في الدقيقة 26، وربحي اشتيوي في الدقيقة 39.

ونجح البريج في تقليص الفارق عبر وشاح في الدقيقة 73، من ركلة جزاء ثانية، قبل أن يتقدم الرياضي من جديد بواسطة ربحي في الدقيقة 91، وعاد البريج ليقلص الفارق عبر وشاح في الدقيقة 96.

وبذلك رفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وبقي البريج عند 4 نقاط في المركز التاسع.

وفي لقاء ثانِ، فاز المجمع الإسلامي على شباب الزوايدة، بنتيجة 2-صفر على اليرموك البلدي، سجلهما محمود البحيصي في الدقيقة 35، ومهند البحيصي في الدقيقة 43. ورفع المجمع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بيت حانون الأهلي، وبقي الزوايدة عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي لقاء ثالث، تعادل بيت حانون الأهلي وخدمات المغازي، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، تقدم مصطفى الهسي للمغازي مبكراً في الدقيقة 4، وتعادل محمد السطري في الدقيقة 17، وأهدر المغازي ركلة جزاء عبر خالد شلتوت في الدقيقة 62 تصدى لها الحارس أحمد عليان.

وبذلك، رفع بيت حانون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، والمغازي إلى 4 نقاط في المركز العاشر.

الدرجة الثانية

وفي الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، فاز اتحاد دير البلح على الاستقلال، بنتيجة 4-1، على ملعب رفح البلدي جنوب، سجلها محمود عمران- هدفان، في الدقيقتين 5، و11، وأحمد ناجي في الدقيقة 12، وسمير البيوك في الدقيقة 91، وللاستقلال محمد الهمص في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

ورفح الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي الاستقلال خالي الوفاض في المركز التاسع الأخير.

وفاز الصلاح على العطاء، بنتيجة 2-صفر على ملعب خان يونس البلدي، سجلهما فراس أبو الجديان في الدقيقتين 61، و80.

مباريات اليوم

ويلتقي اليوم الأربعاء ضمن الدرجة الأولى الأهلي الفلسطيني وخدمات خان يونس على ملعب فلسطين، ويلاقي الأقصى نماء على ملعب الشهيد محمد، والقادسية وخدمات النصيرات على ملعب رفح البلدي.

وفي ختام الأسبوع الثاني من الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، يلاقي فلسطين والمشتل على ملعب اليرموك البلدي، وفي فرع الوسطى والجنوب، يلاقي الأمل وجماعي رفح على ملعب خان يونس البلدي.