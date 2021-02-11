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الحكم المحلي تنظم لقاًء توعوياً بشأن أمن المعلومات

11 شباط / فبراير 2021 08:42

الحكم المحلي تنظم لقاًء توعوياً بشأن أمن المعلومات
الحكم المحلي تنظم لقاًء توعوياً بشأن أمن المعلومات

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الحكم المحلي لقاًء توعوياً لموظفي الوزارة فيما يتعلق بأمن المعلومات.


وافتتح اللقاء وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس، الذي أثنى على جهود الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات في تنظيم اللقاء لتوعية الموظفين لحماية أجهزتهم من خطر الاختراق وانتهاك الخصوصية.


وقدم اللقاء أشرف فهمي مشتهى، المختص في التقنية وأمن المعلومات، والذي تحدث عن بعض أجيال الاتصالات ومستقبلها، وأوضَّح مفهوم تقنية إنترنت الأشياء، وعرج على التعريف بمكامن الخطر على الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ومدى تحقق الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أشار لبعضٍ من الأدوات التي يُمكن العمل عليها لتوفير الأمان على منصات التواصل الاجتماعي، وختم اللقاء بتوضيح كيفية التثبيت الآمن للتطبيقات على أجهزة الاتصالات الحديثة.

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