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التشريعي وسلطة الأراضي يضعان حلولاً لحل إشكالية أراضي الأقساط

11 شباط / فبراير 2021 09:52

التشريعي وسلطة الأراضي يضعان حلولاً لحل إشكالية أراضي الأقساط
التشريعي وسلطة الأراضي يضعان حلولاً لحل إشكالية أراضي الأقساط

غزة- الرأي

اجتمعت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم مقرر لجنة الرقابة العامة، وبرفقة أمجد الأغا مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي، مع رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، لمتابعة ملف الأراضي الأقساط والسعي لمعالجة الإفرازات القانونية والإدارية التي خلفها هذا الملف.

واستعرض المجتمعون الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترض إنهاء ملف أراضي الأقساط لا سيما في مناطق الشمال وامتناع البلديات عن منح حائزي هذه الأراضي الخدمات الخاصة بترخيص البناء.

وبعد الوقوف على المرجعيات القانونية الناظمة لهذا النوع من الأراضي ومراعاة الحاجة الملحة لحائزي هذه الأراضي للانتفاع بالخدمات ورغبتهم بتسوية الوضعية القانونية للأرض في إطار العدل والإنصاف ودون الإجحاف بهم.

وتوافق الحضور على وضع حل عاجل خلال أيام تسمح بموجبه سلطة الأراضي لحائزي الأراضي الأقساط بالاستفادة من الخدمات كافة دون موانع وذلك مقابل ضمانات عادلة وميسرة لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.

وتعهد رئيس سلطة الأراضي بتذليل أية إشكاليات عملية؛ والإيعاز للجهات المختصة بسرعة إنجاز هذا الملف من خلال اللجان الفنية والقانونية المختصة.

بدورها، توجهت النائب هدى نعيم بالشكر لرئيس سلطة الاراضي على تعاونه في حل هذا الملف.

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