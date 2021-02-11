زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الحبش و تسمين العجول

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة رفح جولة إرشادية خصصها لمزارع الحبش في المحافظة.

وخلال الجولة تم الوقوف على الأوضاع الصحية، والعمرية وكل ما يكتنف العملية التربوية لمزارع الحبش في المزارع، وكذلك على الأعداد والإحصائيات،بعد التحسن في الأسعار بالسوق خلال الأيام الماضية.

وأعطى الفريق الفني توصياته بضرورة التغذية الجيدة، والأمن الحيوي والمحافظة على التوازن بين درجة الحرارة والتهوية الصحيحة.

وفي سياق منفصل، تفقد موظفو الانتاج الحيواني خلال الجولة مزرعة تسمين عجول، داخل رفح،حيث تم تقديم الإرشاد المناسب لصاحبها،خصوصا حول تركيبة العلف المناسبة.