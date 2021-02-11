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زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الحبش و تسمين العجول

11 شباط / فبراير 2021 10:14

زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الحبش و تسمين العجول
زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الحبش و تسمين العجول

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة رفح جولة إرشادية خصصها لمزارع الحبش في المحافظة.
وخلال الجولة تم الوقوف على الأوضاع الصحية، والعمرية وكل ما يكتنف العملية التربوية لمزارع الحبش في المزارع، وكذلك على الأعداد والإحصائيات،بعد التحسن في الأسعار بالسوق خلال الأيام الماضية.
وأعطى الفريق الفني توصياته بضرورة التغذية الجيدة، والأمن الحيوي والمحافظة على التوازن بين درجة الحرارة والتهوية الصحيحة. 
وفي سياق منفصل، تفقد موظفو الانتاج الحيواني خلال الجولة مزرعة تسمين عجول، داخل رفح،حيث تم  تقديم الإرشاد المناسب لصاحبها،خصوصا حول تركيبة العلف المناسبة.

زراعة رفح تنفذ جولة إرشادية لمزارع الحبش و تسمين العجول 148999927_3756768147735911_6962643701175566615_n 148714085_3756767727735953_9002123278359047037_n 148830774_3756767937735932_169193573659033704_n
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