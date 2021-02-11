"هيئة المعابر" تستقبل استفسارات المواطنين عبر رقم مجاني

غزة- الرأي

خصصت العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح أمس الأربعاء، نافذة مفتوحة مع مدير عام هيئة المعابر والحدود؛ لاستقبال اتصالات المواطنين حول عمل معابر ومنافذ قطاع.

واستقبل العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة، اتصالات المواطنين على الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية، ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، مُجيباً على عشرات التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بعمل المعابر في قطاع غزة، وآليات السفر والتنقل.

وتضمنت اتصالات المواطنين، استفسارات وتساؤلات حول عدة قضايا تتعلق بالسفر عبر معابر ومنافذ القطاع وآليات التسجيل والتنقل، خاصة في ظل فتح معبر رفح البري في الاتجاهين حالياً.

وتلقى مدير عام هيئة المعابر استفسارات المواطنين حول الإشكاليات التي تواجههم أثناء السفر من غزة سواء عبر معبر رفح جنوبي القطاع، أو حاجز بيت حانون شماله، كما استمع لبعض الشكاوى والإشكاليات، وتم حل جزء منها بشكل مباشر، في حين أوعز للجهات المختصة بمتابعة الجزء الآخر في أسرع وقت.

كما استمع العميد أبو بطيحان لاستفسارات فئة التجار الراغبين بالسفر عبر حاجز بيت حانون ومشاكل تصريحاتهم، بالإضافة للحالات الإنسانية من المرضى والطلبة.

بدورهم، تقدم المواطنون بالشكر من وزارة الداخلية لجهودها في تعزيز التواصل والاستماع لملاحظاتهم، والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، مُثمنين جهود الوزارة في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة لهم.

بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية أ. علي النابلسية، أن الوزارة خصصت هذه النافذة مع عدد من مسؤوليها؛ بهدف زيادة مساحة التواصل مع المواطنين، وفي إطار السعي الدائم لمزيد من تجويد الخدمة.

وقال النابلسية: "تأتي هذه النافذة ضمن سياسة الوزارة المتبعة منذ سنوات، والمتمثلة بتعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين".

وأشار إلى أنها تأتي ضمن برنامج مُتواصل تعكف العلاقات العامة بالداخلية لتنفيذه خلال الفترة الحالية.

ودعا مدير العلاقات العامة بالداخلية المواطنين لعدم التردد في التواصل مع الوزارة في كافة الأوقات، مضيفاً "الداخلية موجودة لخدمة المواطن، وجميع مسؤوليها في كافة أماكن عملهم لأجل تسهيل مهامه وخدمته، والحرص على راحته".

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المركزية في وزارة الداخلية تعمل على مد جسور التواصل والتعاون مع المواطنين، ضمن جهودها في نشر رؤية الوزارة، ورسالتها السامية من خلال إبراز إنجازات أجهزتها وإداراتها في حفظ الأمن وبسط سيادة القانون.