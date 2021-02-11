تعليم خان يونس يناقش آلية تنفيذ مسابقة منهجية لأوائل التوجيهي

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، لقاءً لعدد من المشرفين التربويين ومديري مدارس الثانوية لمناقشة آليات وإجراءات مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة 2021.

جاء ذلك، بحضور: عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، و حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

وأوضح د. رمضان، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة ومنحهم فرصة التعرف على طبيعة الأسئلة المتوقعة في الامتحانات النهائية.

وتم التوافق على أن تكون الجوائز المقدمة للفائزين من المنحة السنوية المقدمة من أبناء المرحوم د. فاروق الفرا، جدير بالذكر أن هذه الجائزة تُقدم سنوياً لتشجيع طلبة الثانوية العامة على التفوق والتميز.