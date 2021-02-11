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توقيف 45 متهماً

"النيابة" تحقق في 163 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

11 شباط / فبراير 2021 10:48

"النيابة" تحقق في 163 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 163  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز11 فبراير 2021 ، فقد حققت النيابة  أمس الأربعاء، في 163 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 45 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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