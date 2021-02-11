نيابة خانيونس و"مكافحة المخدرات" يعززان تعاونهما لملاحقة المروجين

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس المستشار كرم حسنين، ومدير إدراة مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم نسيم الكلزاني، وبحضور مدراء أقسام المكافحة في المراكز الشرطية، على تكامل الجهود الإجرائية في ملاحقة مروّجي المخدرات على المستوى القضائي والأمني بالضبط والملاحقة القضائية وتوقيع أقصى العقوبات بحق مروجي المخدرات، ويمتد إلى التوعية لكافة شرائح المجتمع من مخاطر الانزلاق في السموم الخطرة وبيان سلبياتها المدمرة، عبر تنفيذ خطتها بإسناد النيابة العامة، تلتزم فيها بسلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالضبط والتفتيش والتحريز.

وناقش الاجتماع، تعزيز وتظافر الجهود الأمنية والقضائية في القضاء على جريمة ترويج المواد المخدرة والإتجار بها، وإشراك المؤسسات الأهلية في علاج مدمني المخدرات ومتعاطيها، والتوعية المجتمعية من مخاطرها، باعتبارها آفة تشكل خطر على السلم الأهلي.