زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس _قسم الإنتاج الحيواني، جولة إرشادية لمربي الدجاج اللاحم في المحافظة وذلك ضمن أنشطة الوزارة.



وتم خلال الجولة الاطلاع على آلية التربية والرعاية وإدارة المزارع من قبل هؤلاء المربيين حيث تم ارشادهم وتوجيههم إلى استخدام الطرق الحديثة والسليمة في التربية، والتأكيد على شراء مدخلات الإنتاج من مصادر موثوق بها، وضرورة استخدام برامج الوقاية واعطاء التحصينات الضرورية خلال التربية.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة الزراعة المستمرة بلا انقطاع في التواصل مع مربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على استخدام الأساليب الحديثة في التربية وتشجيعهم للتعاون مع الوزارة على الحفاظ على جودة مدخلات الإنتاج الزراعي .

