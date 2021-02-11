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زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة

11 شباط / فبراير 2021 10:59

زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة
زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس _قسم الإنتاج الحيواني، جولة إرشادية لمربي الدجاج اللاحم في المحافظة وذلك ضمن أنشطة الوزارة.


وتم خلال الجولة الاطلاع على آلية التربية والرعاية وإدارة المزارع من قبل هؤلاء المربيين حيث تم ارشادهم وتوجيههم إلى استخدام الطرق الحديثة والسليمة في التربية، والتأكيد على شراء مدخلات الإنتاج من مصادر موثوق بها، وضرورة استخدام برامج الوقاية واعطاء التحصينات الضرورية خلال التربية.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة الزراعة المستمرة بلا انقطاع في التواصل مع مربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على استخدام الأساليب الحديثة في التربية وتشجيعهم للتعاون مع الوزارة على الحفاظ على جودة مدخلات الإنتاج الزراعي .
 

زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة 148894153_3756787691067290_194721466793087743_n 148740431_3756787147734011_331594149811339325_n
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