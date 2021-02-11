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نظمه المعهد العالي للقضاء الفلسطيني

"الشرطة" تشارك في برنامج تأهيل المحققين

11 شباط / فبراير 2021 11:07

"الشرطة" تشارك في برنامج تأهيل المحققين

غزة- الرأي

 شارك جهاز الشرطة في برنامج تأهيل المحققين الذي عقده المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بحضور النيابة العامة وكلية الرباط .

وضم اللقاء عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المستشار سامي نعيم الأشرم، ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة المستشار حسام دكة، وعميد كلية الرباط العميد الدكتور ناصر سليمان، و ممثل عن المديرية العامة للشرطة العقيد رائد العامودي وقد تناول اللقاء مناقشة بنود مذكرة التفاهم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المعهد بين أعضاء المنظومة القضائية، وذلك تمهيداً لتوقيع برتوكولات تعاون بين الأطراف لتبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية لتأهيل العاملين في الشق القانوني والإداري للعام2021م.

وفي نهاية اللقاء شكر عميد المعهد الحضور وحرصهم على التباحث من أجل الارتقاء بالمنظومة مؤكدا على حرص المعهد على زيادة التعاون والتنسيق بين المنظومة القضائية ومؤسسات العدالة وذات الصلة.

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