"مغاري": مستوصف النصيرات سيعود للعمل بنظام 24 ساعة الأحد المقبل

الوسطى- الرأي

أكد رئيس بلدية النصيرات اياد مغاري، على أنه وبعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلت مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش ومدير دائرة الرعاية الأولية في المحافظة الوسطى د. ناهض جودة، سيتم إعادة عمل مستوصف النصيرات الرئيسي على مدار 24 ساعة ابتداء من يوم الاحد المقبل.



وتوجه رئيس بلدية النصيرات بالشكر لوكيل وزارة الصحة على تعاونه وحرصه على المصلحة العامة، كما توجه بالشكر لمكتب نواب المجلس التشريعي في المحافظة الوسطى ممثلا بالدكتور عبد الرحمن الجمل، وفصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الطوارئ الفصائلية في النصيرات على دورهم الفاعل في هذا الجانب.

