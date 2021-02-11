وزارة التعليم تعزز تعاونها مع مركز" مريم للثقافة"

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت وفداً من مركز "مريم للثقافة" برئاسة مديرة المركز هبة سكيك.

وشارك في اللقاء مدير عام الإشراف التربوي الدكتور محمود مطر.

ورحب الدكتور ثابت بزيارة مركز مريم ، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع جميع المؤسسات المجتمعية والثقافية الهادفة إلى مساندة البرامج التربوية، وتقديم برامج نوعية لخدمة الطلبة والمجتمع الفلسطيني في مجال التثقيف والتربية.

بدورها، أعربت سكيك عن سعادتها لزيارة التعليم، موضحة أن مركز مريم يهتم بقضايا الأسرة والمرأة وتعزيز دورهم التنموي إضافة للبرامج التثقيفية، مشيرة إلى أهمية الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوده التعليم والمدارس في تشكيل شخصية الأفراد في المجتمع من خلال العملية التعليمية والتربوية .

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في العديد من القضايا التربوية والتثقيفية.

وفي ختام اللقاء قدمت إدارة مركز مريم للثقافة معلقة مطرزة لخريطة فلسطين كهدية تقديرية لجهود الوزارة في النهوض بالمجتمع الفلسطيني.