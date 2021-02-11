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مجلس بلدية غزة يعتمد توصيات لجنة تعويضات مستأجري "أكشاك" البحر

11 شباط / فبراير 2021 11:23

مجلس بلدية غزة يعتمد توصيات لجنة تعويضات مستأجري أكشاك البحر
مجلس بلدية غزة يعتمد توصيات لجنة تعويضات مستأجري أكشاك البحر

غزة- الرأي

اعتمد مجلس بلدية غزة، توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية غرب المدينة، الخاصة بتعويض مستأجري الأكشاك، الذين تضرروا من حالة الإغلاق والحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وجاء في قرار المجلس البلدي في جلسته رقم (5/2021) المنعقدة في 3 فبراير/ شباط الجاري، بموجب قراره رقم (17/2021) اعتماد التوصيات التالية:
 اعتبار عقد الإيجار ساري المفعول من تاريخ الاستلام الفعلي وليس من تاريخ العقد (إعفاء من شهرين قبل الاستلام).
 التعويض عن 50 % من مدة الإغلاقات مع عمل المقاصة ما بين المبلغ المسدد والمتبقي بذمة المستأجرين.
وكانت بلدية غزة قد شكلت لجنة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية لمدينة غزة، والأضرار التي لحقت بهم نتيجة حالة الإغلاق، وتحديد آلية جديدة للاستفادة من الأكشاك بعد انتهاء عقود المستأجرين الحاليين في المدة المحددة. علمًا أن معظم مستأجري الأكشاك لم يستكملوا سداد رسوم الاستئجار، وإنما سددوا دفعة واحدة أو دفعتين من قيمة المبلغ.
وستنفذ البلدية لقاءات بؤرية وتشاورية مع جهات وفئات مختلفة من المجتمع، تضم خبراء ولجنة التنظيم المركزية والمواطنين ومستأجري الأكشاك، للاعلان عن آلية إدارة الواجهة البحرية حيث تنتهي عقود التاجير مع نهاية ابريل المقبل.
 

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