تعليم شمال غزة تختتم دورة "تطبيقات جوجل والتواصل عن بعد"

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية بمشاركة عدد من موظفيها، بعنوان "تطبيقات جوجل والتواصل عن بعد".

ونفذت الدورة المعلمة عزيزة غازي عبيد، من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، بواقع (9) ساعات تدريبية، وبمشاركة (21) من موظفي المديرية.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من مهارات التعامل مع تطبيقات جوجل من حيث التعريف بالتطبيق وآلية تنصيبه وواجهة التطبيق وإعدادات التطبيق وإنشاء اللقاء ودعوة المشاركين والتطبيق على الهاتف الذكي.

وتضمنت الدورة نماذج نظرية وعملية حول تطبيقات التواصل عن بُعد وهي: (zoom) و (Google meet) و (Facebook rooms) و(google drive) و (google documents) و (Google Classroom).

وفي كلمة له بحفل اختتام الدورة، أشاد مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، بجهود المدربة المعلمة "عبيد"، وكذلك بتفاعل الموظفين مع محاور الدورة، مؤكداً على أهمية تطوير المهارات الفنية المختلفة للموظفين، بما يساهم في خدمة العمل والنهوض به.

وفي ختام الحفل الذي حضره إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، تم تكريم المدربة، وتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.