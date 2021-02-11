وكالة الرأي الفلسطينية مجلس بلدية غزة يعتمد توصيات لجنة تعويضات مستأجري "أكشاك" البحر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعزز تعاونها مع مركز" مريم للثقافة" وكالة الرأي الفلسطينية "مغاري": مستوصف النصيرات سيعود للعمل بنظام 24 ساعة الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة" تشارك في برنامج تأهيل المحققين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس ترشد مربي الدجاج اللاحم باستخدام الطرق الحديثة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل غزة تعزز التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس و"مكافحة المخدرات" يعززان تعاونهما لملاحقة المروجين وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات: أكثر من 2.4 مليون مسجل للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية "النيابة" تحقق في 163 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات نقدية لنحو 16 ألف عامل بالضفة وغزة اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة تختتم دورة "تطبيقات جوجل والتواصل عن بعد"

11 شباط / فبراير 2021 11:29

تعليم شمال غزة تختتم دورة "تطبيقات جوجل والتواصل عن بعد"
تعليم شمال غزة تختتم دورة

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية بمشاركة عدد من موظفيها، بعنوان "تطبيقات جوجل والتواصل عن بعد".

ونفذت الدورة المعلمة عزيزة غازي عبيد، من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، بواقع (9) ساعات تدريبية، وبمشاركة (21) من موظفي المديرية.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من مهارات التعامل مع تطبيقات جوجل من حيث التعريف بالتطبيق وآلية تنصيبه وواجهة التطبيق وإعدادات التطبيق وإنشاء اللقاء ودعوة المشاركين والتطبيق على الهاتف الذكي.

 وتضمنت الدورة نماذج نظرية وعملية حول تطبيقات التواصل عن بُعد وهي: (zoom) و (Google meet) و (Facebook rooms) و(google drive) و (google documents) و (Google Classroom).

وفي كلمة له بحفل اختتام الدورة، أشاد مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، بجهود المدربة المعلمة "عبيد"، وكذلك بتفاعل الموظفين مع محاور الدورة، مؤكداً على أهمية تطوير المهارات الفنية المختلفة للموظفين، بما يساهم في خدمة العمل والنهوض به.

وفي ختام الحفل الذي حضره إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، تم تكريم المدربة، وتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

20210210_101728 تعليم شمال غزة تختتم دورة تعليم شمال غزة تختتم دورة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟