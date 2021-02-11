ديوان الموظفين بغزة يعلن عودة الموظفين للدوام الطبيعي

غزة - الرأي:

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عودة جميع الموظفين العموميين للدوام الطبيعي في كافة الدوائر الحكومية ابتداءً من الأحد المقبل 14 فبراير 2021.

وقال الديوان في تصريح مقتضب اليوم الخميس، أنه وبناء على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، وبعد تحسن الحالة الوبائية، تقرر عودة الموظفين العموميين للدوام الطبيعي، في كافة الوزارات الحكومية ابتداءً من صباح الأحد المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم متابعة التزام الموظفين ومتلقي الخدمة، بإجراءات السلامة والوقاية من قبل جهات الاختصاص.

وكان ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، أعلن منذ بدء انتشار جائحة كورونا، تقنين دوام الموظفين بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية وبالحد الأدنى من الموظفين، وتفعيل العمل عن بعد، مع توفير إجراءات السلامة للموظفين والمستفيدين من الخدمات، منذ شهر مارس العام 2020.