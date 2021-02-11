مجمع الشفاء يجري 25 ألف عملية جراحية خلال 2020

غزة- الرأي

أجرى مجمع الشفاء الطبي " 25 ألف " عملية جراحية خلال العام المنصرم في ظل جائحة كورونا ، منها "13500 "عملية في الجراحات التخصصية المختلفة والتي تصل إلي 20 تخصص جراحي.

كما تم إجراء " 5500 "عملية بقسم جراحة اليوم الواحد، وما يزيد عن" 3500 "عملية قيصرية، و" 1600"مناظير جراحية تشمل " الباطنة والولادة والجراحة" و"38 "عملية قلب مفتوح. إضافة إلي إجراء "8" عمليات زراعة كلي وبسبب جائحة كورونا المستجدة لم تتمكن الطواقم من إجراء عمليات زراعة أخري.



وأشار مدير مستشفى الجراحة بالمجمع د. مروان أبو سعدة ، إلي أنه تم إيقاف العمليات الجراحية المجدولة بسبب جائحة كورونا، لذا فقد تم وضع خطط لمراجعة قوائم الحجوزات حيث تم الاتصال بالمرضى الذين هم بحاجة للعمليات شبة الطارئة والتي قد تسبب مضاعفات صحية في حال عدم إجرائها لهم ، ليتم إجراء العمليات الجراحية لهم بما يتناسب مع شروط السلامة وإجراءات الوقاية.