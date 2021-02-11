"عوض" يتفقد سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض امس الأربعاء، برفقة طاقم وزاري برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي، ويأتي ذلك في اطار المتابعة الحكومية لعمل المرافق الصحية وما تقدمه من خدمات صحية في ظل مواجهة جائحة كوفيد 19 .

و اطلع د. عوض على قسم الطوارئ والجراحة والعمليات والولادة والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى، وقسم المختبر والاستقبال وقسم الكسور المعقدة وقسم رعاية الأطفال بمجمع ناصر الطبي مستمعا الى شرح توضيحي حول عمل الأقسام والخدمات المقدمة وأهم ماتم انجازه خلال الفترة الماضية، والاجراءات المنفذه لتسهيل وصول وحصول المواطن على خدمة صحية متكاملة .



و أشاد د. عوض بحجم الجهود التي تقدمها الطواقم الصحية في مختلف المرافق ومستويات تقديم الخدمة، مشيرا الى ان وزارة الصحة تعتبر من الجوانب المضيئة في العمل الحكومي وأنها على الدوام نقطة ارتكاز لصمود أبناء شعبنا في مختلف الظروف والمحطات والتحديات، وما جائحة كورونا الى فصل آخر أثبت فيه الكادر الصحي أنه الأجدر على وضع بصمة جديدة على صفحات الانجاز الفلسطيني، فالجميع تابع وبكل فخر وعلى مدار عام كامل جهود الطواقم الصحية في مواجهة الجائحة واستبسالهم في تقديم خدمة صحية ذات جودة .

وأشار الى أن الجهود الحكومية ستتواصل لتعزيز الخدمة الصحية في مستشفى شهداء الأقصى حيث نسعى الى مضاعفة المساحة الاجمالية للمستشفى من 9 دونمات الى 25 دونما، مع مواصلة العمل لتوفير التمويل المطلوب ليضم المستشفى كافة الخدمات التي تلبي احتياجات اهلنا في المحافظة الوسطى .



كما وأشاد بجملة الخدمات النوعية والتخصصية التي تقدم في مجمع ناصر الطبي والذي يتربع على عناوين خدماتية مهمة حققت مؤشرات تدلل على مدى كفاءة وقدرة الكادر على صناعة الانجاز، ومدى رضى المواطنين حول تلك الخدمات.

وقال:" إننا نتابع بكل فخر وتقدير التطور الكبير في جودة ونوعية الخدمة بالمجمع وكوادره التي ورغم الظروف الصعبة ومحدودية الامكانيات الا أن تحدي واصرار الجميع هو العنوان الذي من خلاله نرى ما يحققه الكادر من انجازات تلامس احتياجات المواطن".

وأضاف أن وزارة الصحة تسعى على الدوام وبخطى ثابته على تجويد الخدمة فبالأمس كنا على موعد مع انجاز جديد بافتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى وما سيوفره من خدمة نوعية لأهلنا في محافظة الشمال، وقبلها مع وضع حجر الأساس لمستشفى حمد بن جاسم العام بمحافظة رفح بتمويل دولة قطر .



وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى رئيس متابعة العمل الحكومي معالي ا.د. محمد عوض، على هذا الاهتمام الكبير والمقدر والذي يأتي تعزيزا لعمل الطواقم الصحية، والتي على الدوام نجدد الثقة بها وأنها محور مهم في منظومة العمل الصحي، والنموذج الاروع في مراكمة الانجاز تلو الاخر، خاصة في خلال الجائحة والحرص والعمل والجهد من الجميع الذي توج باستمرار تقديم الخدمة وعدم توقف أي خدمة مثل خدمات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى والعمليات وغيرها .