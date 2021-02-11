"الصحة" تطور خدمة الطب الجنيني المقدمة للحوامل

غزة- الرأي

أكدت د. نهلة حلس مديرة دائرة الأم والطفل الرعاية الأولية، أن وزارة الصحة لا تألُ جهدا في تطوير الخدمات التي تقدمها للأمهات من خلال توفير الأجهزة وتطبيق بروتوكولات خاصة بتحديث آلية الخدمة المقدمة لهن.

وأشار إلى أن جهاز التراساوند (رباعي الأبعاد) الذي يعمل على اكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا في مركز شهداء الرمال الصحي بدعم من جمعية الهلال الاحمر القطري أضاف بصمة جديدة للخدمات المقدمة للأمهات.



وأوضحت أنه تم عقد ورشات تدريبية عمليه على استخدام الجهاز الرباعي لطبيبات رعاية الحوامل مما يميزهن بالتصوير الالتراساوند الرباعي التفصيلي ويزيد من جودة العمل، منوهة أنه تم التعامل مع عشرات الحالات من السيدات المحولات من مراكز الرعاية الأولية المختلفة منذ بداية تشغيل الجهاز.



وأفاد د. محمد العجلة المتخصص بالأشعة_ التراساوند أنه قام ببرنامج تدريبي لفريق من الطبيبات الاخصائيات برعاية الحوامل على استخدام جهاز الالتراساوند التفصيلي الرباعي ، وذلك لمتابعة السيدات اللواتي لديهن عوامل خطورة والتي تؤدي الى تشوهات الاجنة.

وأشار إلى أن جهاز الاشعة يظهر الجنين كمجسم مع البعد الزمني للحركة، ويعطي الطبيب المعالج تدوير الصورة الملتقطة لأخذ البعد الثالث، ويعمل على اختراق الاشعة للقلب والكليتين والكبد وباقي أعضاء جسم الجنين الداخلية (القلب_ الكليتين_ الكبد)، مشيرا أن الجهاز يعطي صورة واضحة لملامح الجنين قريبة من الصورة الفوتوغرافية.



وأضاف "ان الجهاز يظهر أدق التفاصيل لتشوهات جسم الجنين الخارجية، ويقدم صورة (مجسمة شاملة) لتتابع الحركات الحية للجنين داخل الرحم، مع تخزين الصور والفيديو للجنين، واخراجها كتقرير دولي يتم التعامل مع الحالة بناء عليه فيما بعد الولادة للمتابعة والعلاج".