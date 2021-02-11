الكادر الطبي.. جهود مضنية وبصمة جديدة على صفحات الانجاز الفلسطيني

ديرالبلح- خانيونس- بسام العطار- الرأي:

قال رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض، إن خدمة المواطن وتقديم وتطوير الرعاية الصحية في كافة المرافق التي تتبع وزارة الصحة، تقف على رأس الأوليات، وحقه في الحصول العلاج، وصولاً لتطوير الكادر الطبي.

وأشاد عوض في حديث لـ"الرأي" خلال جولة تفقدية لسير العمل في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ومجمع ناصر الطبي بخانيونس، في إطار المتابعة الحكومية لعمل المرافق الصحية وما تقدمه من خدمات صحية في ظل مواجهة جائحة كوفيد 19، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الطبي، في مختلف المرافق ومستويات تقديم الخدمة، بالرغم من الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات.

واطلع عوض على سير العمل في قسم الطوارئ والجراحة والعمليات والولادة والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى، وقسم المختبر والاستقبال وقسم الكسور المعقدة وقسم رعاية الأطفال بمجمع ناصر الطبي، مستمعاً الى شرح توضيحي حول عمل الأقسام والخدمات المقدمة وأهم ماتم انجازه خلال الفترة الماضية، والاجراءات المنفذة لتسهيل وصول وحصول المواطن على خدمة صحية متكاملة.

واعتبر عوض أن جائحة كورونا تعتبر فصلاً آخر، أثبت فيه الكادر الصحي أنه الأجدر على وضع بصمة جديدة على صفحات الانجاز الفلسطيني.

وأشار الى أن الجهود الحكومية ستتواصل لتعزيز الخدمة الصحية في مستشفى شهداء الأقصى، حيث يتم العمل على مضاعفة المساحة الاجمالية للمستشفى من 9 دونمات الى 25 دونماً، مع مواصلة العمل لتوفير التمويل المطلوب ليضم المستشفى كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين في المحافظة الوسطى.

وأضاف عوض في سياق حديثه، الى أن وزارة الصحة تسعى على الدوام وبخطى ثابته على تجويد الخدمة، فبالأمس كنا على موعد مع إنجاز جديد بافتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى وما سيوفره من خدمة نوعية لأهلنا في محافظة الشمال، وقبلها مع وضع حجر الأساس لمستشفى حمد بن جاسم العام بمحافظة رفح بتمويل دولة قطر.

جولة رئيس لجنة المتابعة جاءت برفقة طاقم وزاري برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، والذي أكد أن هناك تطوراً كبيراً طرأ على مجمل الخدمات الصحية، التي يقدمها مستشفى شهداء الأقصى وناصر على وجه الخصوص، وذلك من حيث الإنشاءات والتجهيزات، والكادر البشري.

وأكد أبوالريش لـ"الرأي" أن وبعد انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة، وماتم بذله من جهود استثنائية، من قبل الطواقم الصحية، كانت هذه الزيارة من قبل رئيس لجنة المتابعة الحكومية، كلفتة شكر وعرفان لما قدمته لأيادي البيضاء خط الدفاع الأول، وتجديد الثقة بها، وأنها محور مهم في منظومة العمل الصحي، والنموذج الأروع في مراكمة الانجاز تلو الآخر.

مدير مستشفى شهداء الأقصى د. كمال خطاب أعرب في سياق حديث لـ"الرأي"، عن سعادته من هذه الزيارة من رئيس لجنة المتابعة، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام المستشفيات، والتي تأتي في إطار المتابعة الدائمة والحثيثة لعمل المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة، والاطلاع على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات وإيجاد حلول لها، وتوفير احتياجات المستشفيات.

أما مدير مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت، أكد لـ"الرأي"، أن زيارة الوفد الوزاري، جاءت في ظل ظروف صعبة تمر بها المستشفيات في قطاع غزة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنها من احتياجات ملحة لتجاوز المرحلة الحالية، حتى زوال هذا الوباء عن شعبنا.

وقال زقوت إن الطواقم الطبية في كافة أقسام المجمع تبذل ومازالت تقدم كل جهد ممكن لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لكل مواطن، مؤكداً أن د. عوض أشاد بشكل واضح بما رآه خلال الجولة، وبما تم من إنجازات، سواءً على صعيد الإنشاءات أو تطور الكادر البشري.