تعليم خان يونس يناقش مع مجلس أولياء الأمور أسس التعليم الفاعل

خان يونس- الرأي

التقى عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، بنخبة من أولياء أمور الطلاب في مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين، بحضور: د. نائل الحلاق مدير المدرسة.



وافتتح اللقاء الفرا بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وتحدث عن أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة، وعن الدور الفاعل لأولياء الأمور في تشكيل حاضنة للمؤسسة التعليمية، والتعاون المستمر الهادف إلى تقديم الخدمة التعليمية الأفضل لأبنائنا الطلبة.

وعرض الفرا إنجازات مديرية التربية والتعليم في عام 2020، وتحدث عن جهود المديرية في توظيف منصات التعلم عن بعد ليكون تعليماً مسانداً للتعليم الوجاهي الذي تعذر بسبب جائحة كورونا.

كما وعرض الإجراءات الوقائية التي تتخذها وتنفذها المديرية والمدارس للحفاظ على الطلبة أثناء تواجدهم في المدرسة، وذلك وفق البروتوكول الصحي الذي أقرته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، وعرض الفرا تعليمات امتحانات نهاية الفصل الأول المقرر انعقادها في 13/2/2021.

وأكد أن العمل في الفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهياً يسانده التعليم عن بعد من خلال الفصول الافتراضية، كذلك سيستمر العمل وفق البروتوكول الصحي، وحث أولياء الأمور على مساندة المديرية في إلزام الطلبة بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، متمنياً للسلامة للجميع.



ومن ناحيته شكر د. الحلاق أولياء الأمور على جهودهم المبذولة في مساندة المدرسة، والمتابعة الجادة لأبنائهم الطلبة.



وفي كلمته أشاد د. نورهان العقاد منسق ملتقى العائلات بجهود المدرسة واتباعها لإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة الطلبة، قائلاً: "ما شاهدناه يؤكد أن أبنائنا في أيدي أمينة"، وعبر عن سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الذي ضم إدارة التعليم وإدارة المدرسة وأولياء الأمور لمناقشة كافة القضايا الخاصة بأبنائنا الطلبة.



وتفقد الحضور مرافق المدرسة، واطلع على الإجراءات المتبعة في المدرسة للحفاظ على الطلبة.