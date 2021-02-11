"المدهون" : قضية الأسرى أولوية وطنية وتحريرهم واجب وطني

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، وبالتعاون مع لجنة أهالي الأسرى لقاء مفتوحا مع أهالي الأسرى، وذلك لطرح العديد من القضايا الهامة التي تعنى ذوي الأسرى والأسرى داخل السجون إضافة الى البرامج والخدمات التى تقدمها الوزارة للأسرى وذويهم.



وفي بداية اللقاء، رحب المدهون بأهالى الأسرى، مثمنا بالدور الذي تقوم به الوزارة في التخفيف من معاناة أهالي الأسرى والضغط المستمر على المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل تحسين ظروف الأسرى وتحديدا الأسرى المرضى منهم وكبار السن والأسرى المصابين بفيروس كورونا وإنهاء سياسة العزل الانفرادي وغيرها.



وتحدث المدهون عن أهمية دعم واسناد الأسرى وذويهم على كافة الأصعدة، والعمل على استراتيجية وطنية من الكل الفلسطيني على تحرير الأسرى خلال المرحلة القادمة من تاريخ شعبنا، في ظل التحضير والإعدادات لانتخابات ووضع الأسرى أولوية وطنية لدى الكل الفلسطيني والعربي.



وأشار المدهون إلى أن الأسير الذي ضحى بعمره وشبابه فى سجون الاحتلال لا يمكن أن نكافئه اليوم بقطع راتبه أو المساس بمخصصاته فهذا يعد اجرام بحق الأسير وذويه، اضافة الى جريمة وقف وتجميد حسابات الأسرى فى البنوك الفلسطينية، مطالباً بعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال بأى شكل من الأشكال.

من جانبه تطرق أشرف نعيم مدير عام الشؤون المالية والإدارية الى أهمية البرامج والخدمات التى تقدمها الوزارة فى خدمة الأسرى والأسرى المحررين وذويهم، والتى تمثلت ببرامج توفير الحياة الكريمة للأسرى المحررين وذويهم، كذلك مشروع تلبية الاحتياجات الصحية والتعليمية لأبناء الأسرى وزوجاتهم والوالدين، ومشروع تقديم خدمة التعليم الأكاديمي الجامعي والثانوية العامة وما دونها للأسرى داخل السجون ومساعدتهم في إكمال دراستهم، ومشروع تأمين وظائف للأسرى المحررين، مشروع تقديم الرعاية الصحية للأسرى المحررين بالتعاون مع وزارة الصحة، وغيرها من البرامج والخدمات العديدة التى تقدمها الوزارة.



وبدوره، شكر جواد عويضة منسق لجنة أهالى الأسرى الوزارة على الجهود التى تبذلها من أجل قضية الأسرى بكافة أشكالها، وتحدث عن الجهود التى بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية فى التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية وارسال العديد من الرسائل الدولية تضمنت تحذيرات شديدة اللهجة من أجل انقاذ حياة ألاف الأسرى خاصة المرضى منهم وكبار السن والأسرى اللذين أصيبوا بفايروس كورونا، والإشراف المباشر من قبل المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية على اعطاء الأسرى لقاح كورونا وتخصيص لجنة أطباء محايدة لهم.



وخلال اللقاء المفتوح تطرق أهالي الأسرى فى مداخلاتهم الى معظم القضايا والمشاكل التي يتعرضون لها والتى تمثلت بالرعاية الصحية وتقديم الخدمات الإنسانية والمعيشية وقام وكيل الوزارة بالاجابة على معظم الاستفسارات ووعد بالعمل على طرحها في الجلسات الرسمية وعلى المؤسسات الدولية كمؤسسة الصليب الأحمر، مطالباً ذوي الأسرى بعدم التردد في طرح مشاكلهم وتوثيقها لدى الوزارة لمتابعتها.