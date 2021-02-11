وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"المرأة" يعلنان عن المبادرات الفائزة بمشروع "مُبَادِرات" وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم من عائلة "بسيسو" أجهزة طبية لمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" : قضية الأسرى أولوية وطنية وتحريرهم واجب وطني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش مع مجلس أولياء الأمور أسس التعليم الفاعل وكالة الرأي الفلسطينية الكادر الطبي.. جهود مضنية وبصمة جديدة على صفحات الانجاز الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تناقش خطة الفصل الثاني مع مجلس أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطور خدمة الطب الجنيني المقدمة للحوامل وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" يتفقد سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري 25 ألف عملية جراحية خلال 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

برعاية المجلس التشريعي...

اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة

11 شباط / فبراير 2021 01:57

اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة
اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

ناقشت النائب هدى نعيم مسؤول ملف ذوي الإعاقة في المجلس التشريعي، مع كل من وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ملف ذوي الإعاقة وحقهم في تلقي خدمات صحية متكاملة.

واستعرض الحضور خلال اجتماعهم،  اليوم الخميس، الإشكاليات القانونية والتنظيمية التي تعيق تمتع ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية دون إثقال كاهلهم وضمن مسار إجرائي يحفظ كرامتهم.

وأكد المجتمعون، على حرصهم على دعم وإسناد هذه الشريحة والوقوف إلى جانبها والتعهد بتذليل أية عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون استفادتهم من الحق في العلاج وتمكينهم من الإعفاءات المقررة لهم وفق القانون.

واتفق الحضور، على إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، تحت رعاية المجلس التشريعي، تشمل تجهيز وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات ذوي الإعاقة تساهم في دعم حقه في العلاج ورفعها إلى وزارة الصحة.

بدورها، تعهدت وزارة الصحة بالتعميم على الجهات المختصة بتسهيل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة وفق الكشف المرسل وتمكينهم من الاستفادة من التقارير الطبية والدعم اللازم والحفاظ على كرامتهم.

وفي نهاية اللقاء، توجهت النائب نعيم بالشكر لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لتعاونهم الإيجابي في دعم شريحة ذوي الإعاقة والحرص على تمكينهم.

undefined اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟