اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

ناقشت النائب هدى نعيم مسؤول ملف ذوي الإعاقة في المجلس التشريعي، مع كل من وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ملف ذوي الإعاقة وحقهم في تلقي خدمات صحية متكاملة.

واستعرض الحضور خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، الإشكاليات القانونية والتنظيمية التي تعيق تمتع ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية دون إثقال كاهلهم وضمن مسار إجرائي يحفظ كرامتهم.

وأكد المجتمعون، على حرصهم على دعم وإسناد هذه الشريحة والوقوف إلى جانبها والتعهد بتذليل أية عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون استفادتهم من الحق في العلاج وتمكينهم من الإعفاءات المقررة لهم وفق القانون.

واتفق الحضور، على إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، تحت رعاية المجلس التشريعي، تشمل تجهيز وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات ذوي الإعاقة تساهم في دعم حقه في العلاج ورفعها إلى وزارة الصحة.

بدورها، تعهدت وزارة الصحة بالتعميم على الجهات المختصة بتسهيل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة وفق الكشف المرسل وتمكينهم من الاستفادة من التقارير الطبية والدعم اللازم والحفاظ على كرامتهم.

وفي نهاية اللقاء، توجهت النائب نعيم بالشكر لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لتعاونهم الإيجابي في دعم شريحة ذوي الإعاقة والحرص على تمكينهم.