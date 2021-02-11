"الثقافة" و"المرأة" يعلنان عن المبادرات الفائزة بمشروع "مُبَادِرات"

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة شؤون المرأة عن المبادرات الفائزة بمشروع "مُبَادِرات"، الذي يتم من خلاله تمويل تنفيذ مبادرات تعرض قضايا المرأة الفلسطينية في مجالات الآدب والفنون والتراث.



جاء ذلك خلال حفل أُقيم اليوم الخميس، في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ووكيل وزارة شؤون المرأة الأستاذة أميرة هارون، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، بالإضافة إلى ممثلين عن المبادرات الفائزة.



من جهته، أوضح محيسن أن مشروع مُبَادِرات يأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بدور المؤسسات والمراكز الثقافية والشبابية في المجتمع الفلسطيني، ومساهمتها الفعالة في عملية التغيير وتسليط الضوء على القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام الفلسطيني بشكل عام وشريحة النساء على وجه الخصوص.



من جانبها، أكدت هارون أن المشروع تم إطلاقه في إطار الاستعدادات لإحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس، بهدف إبراز القضايا التي تخص المرأة الفلسطينية من خلال الأدوات الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة لما لها من أهمية وقدرة عالية على التأثير في المجتمع الفلسطيني، لافتة إلى أنه تقدم للاستفادة من المشروع أكثر من (60) مبادرة في المجالات الثقافية المحددة.



وكشفت هارون عن المبادرات الفائزة وجاءت على النحو التالي: مبادرة الحرة لجمعية المداد للثقافة والعلوم لتدريب (30) أديبة في كتابة القصة القصيرة والشعر.

واختتامها بإنتاج اوبريت وفيلم قصير، اصنع فيلما اصنع حلًا لمركز همم الشبابي لتدريب (8) فتيات من ذوي الإعاقة السمعية برامج انتاج الرسوم المتحركة وانتاج لأفلام عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذلك مبادرة سينما حواء لجمعية دمعة فلسطين وسيتم خلالها تدريب (50) امرأة لإنتاج سيناريوهات حول قضايا المرأة وانتاج أفلام من تمثيل المتدربات، ومبادرة غرزة وخيط لمؤسسة الثريا للإعلام لإصدار ملحق اعلامي تابع لمجلة السعادة واطلاق مدونة الكترونية دائمة ويتم تصميمها بشكل تراثي أدبي تتناول قضايا المرأة الفلسطينية.