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"الاقتصاد" يناقش مع نقابة تجار الذهب بعض التسهيلات

11 شباط / فبراير 2021 02:10

"الاقتصاد" يناقش مع نقابة تجار الذهب بعض التسهيلات

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي بوفد من نقابة تجار الذهب في قطاع غزة، وذلك لمناقشة عدد من التسهيلات التي ستقدم لهم.


ووعد وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي بدراسة كافة الإشكاليات والعقبات التي يعاني منها تجار الذهب والعمل على حلها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، نتيجة ما خلفته جائحة كورونا عليهم.


واستعرض رئيس نقابة تجار الذهب محمود حمادة، المشاكل التي يتعرض لها التجار خلال الفترة الماضية، بما فيها إجراءات السجل التجاري وحركة خروج الذهب والمجوهرات من المعابر.


وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التعاون المشترك وحل مشاكل تجار الذهب، مع ضرورة وجود مراقبة على خروج الذهب والمعادن الثمينة من خلال معابر قطاع غزة.

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