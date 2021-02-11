النيابة العامة تدعو أصحاب المولدات الالتزام بقرار سلطة الطاقة

غزة- الرأي

دعت النيابة العامة في قطاع غزة ، أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، إلى ضرورة الالتزام بقــرار سلطــة الطاقـــة بشــــأن التشغيـــل والتسعيـــــرة التي تم اعتمادها؛ تجنباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما دعت النيابة في تصريحٍ لها اليوم الخميس، المواطنين لتقديم شكـاوى إلكترونية عبر رقم "الوتساب" الموضح أدناه بحق من يخالف التعليمـات والقـرارات الحكوميـة المُشار إليها.

ولفتت إلى أن البلاغ المقدم عليه أن يتضمن ما يلي:

1- اسم المشتكي ثلاثي

2- رقم جوال المشتكي

3- المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)

4- اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله).

5- رقم جوال المشكو ضده.

وحول رقم الواتس للتبليغ عن أي مخالفة هو: 00972594877120.

وقالت إن البلاغ المقدم عبر رقم "الواتساب" يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانوني.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة في وقت سابق، أنها تتابع باهتمام مع الجهات الحكومية المختصة ما وصفته بـ"الأزمة المفتعلة من رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، وما ترتب عليه من الامتناع عن تزويد الخدمة للجهور بوجه غير مشروع".

وأشارت إلى أنها وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22).

ولفتت إلى تلك المادة تقول "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية.

وبينت أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.