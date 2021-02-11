"هنية" : توفير (50) ألف دولار لاستكمال مبنى نادي اتحاد دير البلح

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن توفير (50) ألف دولار قيمة الدفعة الثانية من المنحة المالية المخصصة لإنشاء مبنى ومرافق نادي اتحاد دير البلح.

ولفت إلى أن قيمة المنحة المخصصة للنادي تبلغ (120) ألف دولار، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المبنى خلال الشهر الماضي.

وأوضح هنية، أن المبنى القديم لنادي اتحاد دير البلح سيتم تسليمه لمستشفى شهداء الاقصى المجاور بهدف إضافته لتوسعة المستشفى وتقديم خدمات أكبر للمواطنين، بينما يتم استكمال إنشاء المبنى الجديد ضمن منحة مقدمة من المجلس الأعلى ولجنة متابعة العمل الحكومي.