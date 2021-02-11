"السراج" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع لجنة الانتخابات

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية، سبل تعزيز التعاون في مجال تسهيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لاسيما في تنظيم عملية الإعلان والنشر ضمن نفوذ مدينة غزة، وتوعية المواطنين بقوانين وأنظمة الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، في مكتب رئيس البلدية بميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حضره عن اللجنة، مدير منطقة غزة د. محمد أبو الخير، ومنسقة العلاقات العامة في اللجنة هبة العجرمي.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التوعية بالانتخابات، ونشر المواد الإعلامية الانتخابية في مدينة غزة والإعلانات الانتخابية، وأنظمة البلدية المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد السراج أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في التعاون مع لجنة الانتخابات ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار وتعزيز وعي المجتمع المحلي، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي وفقاً للأنظمة والقوانين.

وحث رئيس البلدية سكان مدينة غزة على التأكد من التسجيل لدى لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة في الاقتراع وإنجاح العملية الديمقراطية.

بدوره؛ شكر وفد لجنة الانتخابات رئيس البلدية على تعاونه، وأكد استعداد اللجنة للتعاون مع بلدية غزة وكافة المؤسسات الوطنية لإنجاح العملية الديمقراطية في مراحلها المختلفة.

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